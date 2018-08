Sydbank tjener fortsat styrtende med penge, men landbruget er en torn i øjet i første halvår, viser nye tal.

Aabenraa. Det er ikke let at være landmand efter sommerens lange tørke. Og når det ikke regner på præsten, så drypper det slet ikke på degnen. Det må Sydbank sande i første halvår, hvor banken må hensætte ekstra millioner til tab på landbrugskunder.

Derfor glæder Sydbank sig over, at man alligevel kan tilbageføre penge fra kontoen, der er sat til side til tab på udlån generelt.

- Første halvår har været præget af en fortsat styrkelse af kundernes solide økonomiske forhold.

- Dette medfører tilbageførsel af nedskrivninger for femte kvartal i træk på trods af betydelige nedskrivninger på landbrugskunder, herunder en forøgelse af det ledelsesmæssige skøn med 50 millioner kroner.

- Nedskrivningerne på landbrug er primært en konsekvens af den usædvanlige tørkeperiode i denne sommer, skriver administrerende direktør Karen Frøsig i regnskabet.

Banken fortæller, at der er ekstra nedskrivninger på udlån til landbruget for 125 millioner kroner efter første halvår, 50 millioner kroner mere end ved årsskiftet.

Samlet tjener Sydbank dog stadig godt med penge - 668 millioner kroner i første halvår. Men det er dog betydeligt færre end de 816 millioner kroner, der blev tjent i samme periode sidste år.

Ud over landbruget har finansmarkederne spillet indtjeningen et puds. Sydbank må notere et tab i beholdningsresultatet - afkastet på de værdipapirer, banken ligger inde med - på 78 millioner kroner i første halvår. Den post var et plus på 187 millioner kroner for et år siden.

Resten af forretningen er meget stabil i forhold til første halvår 2017. Renteindtægter faldt en smule til 919 millioner kroner mens indtægterne fra realkredit steg. Samlet landede Sydbanks basisindtjening på 2040 millioner kroner, 53 millioner kroner færre end i samme periode sidste år.

/ritzau/