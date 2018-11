På trods af fortsat økonomisk vækst faldt detailsalget i oktober. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Selv om det går fremad for den danske økonomi, og flere kommer i arbejde, faldt detailsalget i oktober.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der peger på ændrede forbrugsmønstre og webhandel som forklaringsmuligheder.

- En mulig forklaring kan være, at nye traditioner med store handelsdage som for eksempel black friday har ændret mønstret for detailsalget. En anden mulighed er, at mere detailhandel sker via udenlandske webshops, skriver Danmarks Statistik.

Detailsalget faldt med 0,7 procent i oktober sammenlignet med september. Det var specielt tøj, der blev billigere.

- Salget inden for varegruppen fødevarer og andre dagligvarer faldt med 0,3 procent, beklædning med videre faldt med 6,5 procent, mens andre forbrugsvarer steg med 0,1 procent, skriver Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik fortæller, at salget i udenlandske webbutikker stiger mere end salget i danske webbutikker. Og da kun salget i danske webbutikker tæller med, kan det være en faktor, der spiller ind i tilbagegangen.

Mens salget i oktober bød på tilbagegang, er salget for perioden august til og med oktober stadig steget med 2,2 procent i forhold til samme periode sidste år.

- Overordnet har detailsalget været stigende gennem 2018. Udviklingen trækkes af solide privatøkonomiske forudsætninger.

- Beskæftigelsen er steget 66 måneder i streg og er rekordhøjt, vores boliger er steget i værdi, vores lønninger stiger mere end priserne i butikkerne og renterne er fortsat på et meget lavt niveau.

- Alt det er med til at give luft i de danske husholdningsbudgetter og dermed plads til øget forbrug, skriver Dansk Erhvervs økonom Jonas Meyer i en kommentar.

Torsdag viste tal for forbrugertilliden fra Danmarks Statistik, at den faldt til 4,3 i november. Et mærkbart fald fra 10,6 i juni.

/ritzau/