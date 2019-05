IC Group, der ejer Tiger of Sweden og By Malene Birger, har måttet se salget falde ni procent i år.

Salget af tøj er faldende hos selskabet IC Group, der ejer tøjmærkerne Tiger of Sweden og By Malene Birger.

Samlet dykkede salget knap ni procent til 827 millioner kroner i regnskabsårets første ni måneder, der dækker perioden frem til udgangen af marts.

Det viser regnskabet fra IC Group, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Faldet dækker dels over tilbagegang i de fysiske butikker. Der er 44 Tiger of Sweden-butikker og 15 med By Malene Birger.

Dels går salget tilbage i den del af forretningen, der sælger tøj til andre firmaer, som igen sælger det videre.

IC Group ejer udelukkende aktierne i de to tøjselskaber, mens selve driften af er lagt ud hos selskaberne selv.

Tiger of Sweden er i øjeblikket uden styrmand, da selskabet i februar fyrede Hans Christian Meyer og i øjeblikket er på jagt efter en afløser. Indtil videre er marketingsdirektør Moa Strand sat på posten.

Det vigende salg har også sat sig i resultatet, der viser et minus på 15 millioner kroner i årets første ni måneder.

Det er en forværring fra et overskud på 70 millioner kroner i samme periode året før.

For hele regnskabsåret venter IC Group en mindre tilbagegang i salget og en overskudsgrad - hvor stor en del af omsætningen, der bliver til indtjening - på en-to procent. De forventninger er uændret i regnskabet.

IC Group har de seneste år haft gang i et større udsalg af sine tøjmærker.

Sidste år solgte det sit dengang største tøjmærke, Peak Performance, og Designers Remix, og i starten af 2019 skilte det sig af med Saint Tropez.

IC Group har også slået fast, at By Malene Birger og Tiger of Sweden kan blive solgt, hvis den rette køber kommer på banen.

/ritzau/