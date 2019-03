For lidt over et år siden traf den danske modevirksomhed Ball Group, der står bag kvindetøjmærket Zizzi, en markant beslutning.

De sagde pænt farvel og tak til de kørende sælgere, der tog ud til butikkerne for at præsentere varer. Nu skulle der satses digitalt, lød det.

Og det har vist sig at være en ret så god idé.

Det fremgår af et nyt regnskab fra Ball Group. Her voksede omsætningen i 2018 nemlig med mere end 20 procent til hele 590 millioner kroner.

»Vores udvikling igennem de sidste tre år har været fokuseret på at genoprette driften og skabe fremgang via en holdbar forretningsmodel. Det må siges at være lykkes for os,« siger administrerende direktør i Ball Group, Kuno Kildetoft Mehlsen, i en pressemeddelelse.

I regnskabet fremgår det også, at den primære drift blev tredoblet til 51,5 millioner kroner.

Tilbage i 2016 valgte Ball Group udelukkende at satse på tøjmærket Zizzi, der laver tøj til kurvede kvinder.

Ball Group har i alt 114 butikker og 450 medarbejdere fordelt i fem lande.