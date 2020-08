Ball Group, som står bag kvindetøjsmærket Zizzi, er som mange andre virksomheder hårdt ramt af coronakrisen.

Derfor har de måttet træffe en trist beslutning: At lukke seks ud af kædens 40 butikker rundt omkring i Danmark.

Det skriver Zizzi ifølge JydskeVestkysten tirsdag i et nyhedsbrev til deres kunder.

'På grund af covid-19 har vi brugt tiden på at kigge ind i vores butiksnetværk, og det er klart, at vi har haft fokus på, hvilke butikker, vi ser, klarer sig bedst i fremtiden med hensyn til både lokation og omsætning,' skriver Gunn Inger Hansen, der er Retail Director i Ball Group i nyhedsbrevet.

Én af de butikker, der lukker, er Zizzi-butikken i Varde, som kommer til at have sidste åbningsdag den 26. september.

'Da vi har en større butik i Esbjerg, har vi valgt ikke at fortsætte med butikken i Varde,' skriver Gunn Inger Hansen.

Hvilke andre fem butikker, der er tale om, er på nuværende tidspunkt uvist.

Selvom nyheden om lukningen af en række af tøjkædens butikker er trist for de lokale kunder, kommer den ikke som nogen overraskelse.

Allerede i juni var administrerende direktør for Ball Group, Kuno Kildetoft, nemlig i et interview med Børsen ude og sige, at koncernen planlagde at lukke hver tiende af deres i alt 110 butikker - og at tallet kunne øges til hver femte.

»Vi skal optimere vores butiksnet, så vi hele tiden sikrer, at vi har de rigtige beliggenheder og måske større butikker,« sagde Kuno Kildetoft dengang og tilføjede:

»Der vil ske forandringer, eksempelvis, hvis Bestseller, H&M eller andre lukker butikker i et butikscenter, og antallet af kunder dér så falder.«

I samme interview oplyste Kuno Kildetoft, at Ball Group i 2019 så en fremgang i deres online-salg på 60 procent, og at den hurtige vækst online har fået koncernen til at se mere kritisk på deres net af fysiske butikker.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Ball Group, men det har i skrivende stund ikke været muligt.