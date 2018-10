Det ser fortsat skidt ud for modeselskabet Butler/Loftet. Tidligere på året gik de fra at være landsdækkende til kun at dække Nord- og Østjylland.

Tøjkæden tabte desuden ni millioner kroner i sidste regnskabsår og regner også med tab i år - for sjette gang i træk.

Det fremgår ifølge Nordjyske af årsregnskabet for 2017/2018 for Butler-Richard I/ S, som sælger herretøj under navnet Butler og dametøj under navnet Loftet.

Selskabet tabte i det regnskabsår, som sluttede med udgangen af april i år, næsten ni millioner kroner.

Forklaringen på underskuddet er, at kæden fortsætter med at lukke butikker.

Da modekæden oplevede mest succes, havde den 20 butikker landet over, men i dag har de kun fem butikker tilbage.

Med underskuddet igen i år slår selskabet en kedelig rekord med seks regnskabsår i streg med underskud.

Samlet løber det op i et tab på 60 millioner.

Helle Wagner Pedersen, der ejer tøjkæden, har tidligere kaldt millionunderskuddet for 'pinligt'.

»Det er en blanding af dårlig købmandskab, gammel dårligdom og lukning af butikker. Der er mange ting, der spiller ind, men desuagtet er det da ufatteligt ringe,« har Helle Wagner tidligere sagt til Børsen som forklaring på de røde tal.

Butler/Loftet har fem fysiske butikker i Hjørring, Aalborg (to), Randers og Aarhus.

Udover de tre butikker Loftet, Richard og Butler, er Helle Wagner også ejer af mærkerne Clipper og Modström.