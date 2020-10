Flere års problemer med at tjene penge og så en coronakrise oveni.

Det ser skidt ud for tøjkæden Bertoni, hvor en stor del af virksomheden lige nu kæmper for livet.

Det skriver Børsen.

Det er tøjmærkets største selskab, der er blevet tvunget ud i en rekonstruktion. Det er ifølge Statstidende selskabet Bertoni af 1972 A/S, der 2. oktober er blevet taget under rekonstruktion i skifteretten i Aarhus.

Det er det selskab, som står for engrosdistribution og onlinesalg samt driver fire af Bertonis butikker i Danmark.

Bertonis resterende ni butikker i Danmark ejes af virksomheden AWH Retail, der udelukkende står for salget i de butikker. De ni butikker er ikke berørt af rekonstruktionen.

Børsens er kommet i besiddelse af en mail, som viser, at det er en udlejer, der nu vil have de penge, han har til gode, og derfor har lagt juridisk pres på virksomheden.

Den pågældende udlejer vil ifølge avisens oplysninger have 34 procent af deres omsætning i husleje.

Bertoni svarer, at man af hensyn til samtlige kreditorer ikke er i stand til at imødekomme kravet, og derfor er en rekonstruktion eneste udvej.

»Vi skylder ham (udlejeren, red.) frygteligt mange penge. Vi havde et udestående før corona, som vi mente, vi kunne indfri, men så kom corona, før vi havde mulighed for at indfri det. Butikkerne var jo helt lukkede i ni uger, og der tikker der jo ingen omsætning ind, men huslejen skal jo stadig betales,« siger adm. direktør i Bertoni af 1972, Bent Birger Rasmussen, til Børsen.

Bertonis seneste regnskab viser, at virksomheden i forvejen var presset.

Selskabet kom ud med et bragende underskud på næsten 13 millioner kroner for regnskabsåret 2019.