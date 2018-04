Danskerne køber ikke nær så meget tøj hos H&M, som de har gjort - og det kan mærkes på modegigantens bundlinje.

Efter at danskerne gennem mange år har været meget begejstret for at købe tøj hos H&Ms i alt 110 danske butikker, er omsætningen og overskuddet nu faldende. Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab fra koncernens danske datterselskab, H&M Hennes & Mauritz A/S.

Mens omsætningen falder fra 3,11 milliarder kroner til 3,01 milliarder kroner, lander driftsresultatet på 84,7 millioner kroner mod 155,6 millioner kroner året før. Det er ledelsen ikke helt tilfreds med, kan man læse i regnskabet.

'Forventningen var en beskeden stigning i omsætningen samt en indtjening i niveau med året før. Såvel omsætning samt driftsresultat var under forventningen,' hedder det.

Man trøster sig dog med, at nedgangen svarer til en lille generel nedgang i omsætningen i tøjbutikkerne på omkring tre procent.

Trods udsalg og generelt lave priser, går det ikke så godt, som det har gjort for H&M herhjemme. Arkiv Foto: Liselotte Sabroe Trods udsalg og generelt lave priser, går det ikke så godt, som det har gjort for H&M herhjemme. Arkiv Foto: Liselotte Sabroe

'Selskabets omsætningsudvikling har været i niveau med markedsudviklingen,' skriver ledelsen i regnskabet, hvor man også kan se, at ledelsen hiver 300 millioner kroner ud i udbytte.

2018 forventes at blive et år, hvor H&M omstiller sig og udvikler 'en forretningsmodel, som passer til kundernes nye købsadfærd'. Mere salg flytter over på nettet, og omsætningen fra hm.com tæller ikke med i det danske regnskab. Det gør derimod butikkerne COS, Arket, Monki, Weekday og & Other Stories.

Til sammen beskæftiger de danske butikker 1.822 medarbejdere.

Kvalerne for den verdensomspændende svenske tøjgigant gælder dog ikke kun i Danmark. Også globalt er der tilbagegang. Koncernen omsatte for 38,2 milliarder kroner i første kvartal af 2018, hvilket er en nedgang på en halv milliard kroner.