Uniqlo - også kendt som 'den japanske 'H&M' - kommer til Danmark.

Den verdensomspændende japanske tøjkæde åbner sin første danske butik på Strøget i København 5. april.

Butikken er på 1.400 kvadratmeter fordelt på tre etager og ligger på Vimmelskaftet 38 tæt ved Jorcks Passage på Strøget.

»Vi er meget glade for at åbne vores første butik i København. Vi har en dyb respekt for det danske folk, og vi ser mange ligheder mellem vores japanske arv og den danske livsstil,« siger Mikiya Kurosu, som er Uniqlos chef i Sverige og Danmark, i en pressemeddelelse.

At det er en sand tøjgigant, der for første gang indtager Danmark, kan man se på det faktum, at kæden i 2014 var den fjerdestørste i Asien efter berømte kæder som Zara, H&M og Gap.

Mange danskere vil allerede have stiftet bekendtskab med Uniqlo, men for dem, som ikke kender til tøjgiganten, kan den beskrives som H&M med en asiatisk tilgang.

Det har ejeren af Uniqlo, Tadashi Yanai, tidligere sat ord på:

»Vi opfatter tøjet som dele, der kan samles og blive til mode. Vi tror ikke på, at hvert stykke tøj skal være noget særligt eller have en personlighed. Det er kunderne, der har personlighed,« lød det fra Yanai ifølge Politiken.

Foto: ISSEI KATO Vis mere Foto: ISSEI KATO

Uniqlo blev stiftet i 1949 under navnet Ogori Shōji og var i starten et herrretøjsmærke.

I 1984 skiftede kæden navn til Unique Clothing og begyndte at sælge tøj til begge køn.

Det nuværende navn Uniqlo tog kæden i 1988.

Her i Europa er Uniqlo er allerede repræsenteret i Frankrig, Tyskland, Holland, Sverige, Belgien, Storbritannien og Spanien.