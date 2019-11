Tobaksgiganten British American Tobacco (BAT) bidrager til børnearbejde i Malawi, hævder op mod 2.000 tobaksavlere i landet.

Tobaksavlerne har skrevet under på en erklæring, hvor de anklager den amerikanske virksomhed for at betale for lidt for tobak.

"For å kunne tjene til livets ophold ser avlerne ingen anden udvej end at ty til børnearbejde", hedder det. Det skriver dpa.

Opdateres...

/ritzau/