En rentebombe under boligejerne.

Det lyder dramatisk, og lige nu ved ingen med sikkerhed, om det rent faktisk går så galt.

Boligejerne har længe nydt godt af de rekordlave renter, men nu ser flere eksperter tegn på, at det er ved at ændre sig.

Finans.dk har i hvert fald talt med to økonomer, som forudser noget, der kunne ligne en rentebombe under de danske boligejere i 2021.

(Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt Vis mere (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

Det skyldes udviklingen dels i USA, dels i Japan, skriver mediet.

Ifølge Finans.dk søger investorer over hele verden over i aktier, fordi de er klar til at løbe højere risiko. Dertil kommer, at amerikanerne har større fokus på inflation.

Den amerikanske centralbank, FED, har et inflationsmål på to procent om året, skriver Finans.dk, og boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann vurderer, at en højere inflation kan udløse en rentestigning.

De lange amerikanske renter har stor betydning for udviklingen i de danske, og kurserne på de 30-årige danske boligobligationer er allerede faldet på det seneste, skriver Finans.dk.

(Arkivfoto) Foto: Emil Helms Vis mere (Arkivfoto) Foto: Emil Helms

Coronahjælpepakkerne i USA vil pumpe væksten op, og stigende råvarepriser og fragtrater kan øge inflationen.

Og inflation er ikke godt for obligationer med lang løbetid.

I Japan har investorerne længe haft et godt øje til danske realkreditlån med fast rente.

Ifølge Finans.dk har japanerne lige nu danske obligationer for i alt 110 milliarder kroner.

Det har været med til at presse renten ned, at hele 36 procent af udlandets opkøb i 2020 stammede fra Japan.

Men chefanalytiker i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard tvivler på, at det vil fortsætte.

Siden nytår har japanerne nemlig ikke fået et helt så gunstigt afkast som tidligere, og Sune Malthe-Thangaard vurderer, at det kan få konsekvens for japanernes interesse.

Han forudser, at de japanske investorer ikke vil geninvestere, efterhånden som boligejerne betaler afdrag.