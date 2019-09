Skattestyrelsen lod bagmænd slippe for retsforfølgelse, hvis milliardbeløb tilbagebetales i udbyttesag.

To statsrevisorer vil bede Rigsrevisionen om at undersøge et forlig i sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner efter afsløringer de seneste dage.

Revisionen skal undersøge, om Skattestyrelsen og Kammeradvokaten har varetaget den danske stats interesser på en forsvarlig måde, da de indgik et forlig om at stoppe retsforfølgelse.

Det er statens uafhængige revisionsmyndighed.

Bag ønsket står statsrevisorerne Frank Aaen (EL) og Klaus Frandsen (R), skriver TV2 og Politiken torsdag.

- Jeg synes, det er vigtigt, at skatteudvalget og Folketinget får en orientering fra den neutrale kilde i den her sammenhæng - altså Rigsrevisionen, siger statsrevisor Klaus Frandsen (R).

Statsrevisorerne holder øje med, om borgernes penge bruges forsvarligt. De seks politikere fungerer som et kollektiv, og hvis et medlem ønsker at tage en sag op, følges opfordringen sædvanligvis.

Ifølge de to medier var forligsparterne involveret i svindel for cirka 4,1 milliarder kroner.

Ifølge Skattestyrelsen har danske myndigheder indvilget i at stoppe retsforfølgelsen mod forligsparterne, hvis et beløb på 1,6 milliarder kroner bliver betalt tilbage.

