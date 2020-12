De to danske restaurantkæder Karma Sushi og Vaca kom for lidt mere end en måned siden under konkursbehandling.

Nu er de begge blevet reddet.

Det skriver Børsen.

I begyndelsen af november kunne den udnævnte kurator for konkursboet – advokat Gert Nissen fra DLA Piper – ellers fortælle til erhvervsmediet Finans, at sushirestauranterne og de mexicanske spisesteder var taget under konkursbehandling ved skifteretten i Aarhus, men at de ville fortsætte med at holde åbent, indtil der blev fundet en overtager af konkursboets værdier.

Nu fortæller han til Børsen, at fremtiden for de tre selskaber, der har drevet de i alt 12 restauranter, er sikret:

»Det er samme køber, som har købt alle tre selskaber. Det var nødvendigt, fordi der er så meget samdrift. Det gav ikke mening at skære et ben af. Det skulle sælges sammen,« siger han.

Videre forklarer han dog, at der er en masse kreditorer, der står til et tab.

Gert Nissen ønsker ikke at oplyse, hvem køberen er, men ifølge Børsens oplysninger er det kokken Morten Hansson, der i forvejen ejede restaurantkæderne og lod dem komme under konkursbehandling, der er køberen.