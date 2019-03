Røget ørred solgt i Meny, Bilka og Føtex bliver trukket tilbage grundet sygdomsmistanke. To personer er døde.

To af de ni patienter, som er blevet smittet med listeria de seneste tre år, er afgået ved døden i løbet af perioden.

Det oplyser Statens Serum Institut.

De ni personer er fire kvinder og fem mænd mellem 52 og 90 år. Det vides ikke, hvem der er afgået ved døden som følge at smitten.

De første blev smittet i 2016, og de sidste i begyndelsen af 2019. De havde alle alvorlige sygdomme, som gjorde dem særligt sårbare for at blive smittet med listeria.

Listeriaudbruddet var forårsaget af koldrøgede fiskeprodukter fra Estland, som de ni personer er blevet smittet med gennem de seneste tre år.

Det er røget ørred og laks, som er produceret i Estland og importeret og solgt i hele Danmark.

Der er tale om produktet "Vores Koldrøget Røget Ørred", der er solgt i Bilka og Føtex.

Den røgede fisk er produceret af virksomheden "Food With You".

Desuden gælder det produktet "Blue Ocean røget ørred", der er solgt i Meny-butikker i hele Danmark, Min Købmand i Grenaa, Grindsted og Harre samt Spar i Frederiksværk og Løvbjerg i Viborg.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man smider fisken ud eller leverer den tilbage til de butikker, hvor den er købt.

Listeria er en fødevarebåren sygdom. Der er risiko for at få den ved at spise blandt andet skiveskåret kødpålæg og fiskepålæg. Den smitter ikke fra person til person.

På et eller andet tidspunkt vil de fleste i Danmark blive smittet med bakterien. Det er dog de færreste, der bliver syge.

Der er risiko for at blive alvorligt syg med listeria, hvis man er ældre, har et svækket immunsystem på grund af en anden alvorlig sygdom eller er gravid.

Symptomerne er blandt andet høj feber, kulderystelser og muskelømhed.

/ritzau/