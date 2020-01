To medarbejdere er blevet politianmeldt for tyveri af hemmelige oplysninger i en af verdens førende virksomheder i undervandsteknologi, MacArtney A/S, der har hovedsæde i Esbjerg.

Den ene - en ledende salgsmedarbejder - blev bortvist fra virksomheden i sidste uge, mens samarbejdet med den anden - en konsulent - blev opsagt med det samme.

Det skriver avisen Danmark.

Det var i begyndelsen af måneden, at det blev opdaget, at der tilsyneladende var noget galt, da nogle af virksomhedens kunder begyndte at undre sig over, at de fik henvendelser fra to personer, der ellers var ansat hos MacArtney, men som nu repræsenterede en konkurrerende virksomhed.

»Det er korrekt, at vi står med en sag med to nu tidligere medarbejdere, hvoraf den ene den seneste tid har arbejdet som konsulent, der har været illoyale over for MacArtney og stiftet en konkurrerende virksomhed, som de har arbejdet for parallelt med, at de har arbejdet for MacArtney,« siger den administrerende direktør for MacArtney, Claus Omann, til avisen Danmark.

De to personer er mistænkt for at have stiftet flere virksomheder, der er baseret på kundeoplysninger, tegninger og manualer, som tilhører MacArtney.

Macartney A/S blev stiftet af det nu afdøde ægtepar Winnie og Martin 'Mac' MacArtney tilbage i 1978.

I dag ejes virksomheden af parrets to sønner, Glenn og Marco MacArtney.