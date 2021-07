28 millioner kroner. Således lyder det blodrøde tal skrevet på bundlinjen i den familieejede nedrivningsvirksomhed Kingo Karlsens 2020-regnskab.

Og det store underskud kan i høj grad tilskrives de to tidligere ledere, der for nyligt blev afsløret i bedrageri.

Det skriver Børsen, der har taget et nærmere kig på Silkeborg-virksomhedens regnskaber.

Mediet bemærker, at underskuddet på 28 millioner står i voldsom kontrast til de seneste års resultater.

Nok har overskuddene været små, men tallene har ikke desto mindre været grønne.

I år er det langt fra tilfældet for nedrivningsvirksomheden, der for nylig sagde farvel til to ledende medarbejdere.

Den ene blev fyret, og den anden tog selv benene på nakken, da de blev afsløret i at have bedraget den 65 år gamle virksomhed.

Ifølge Børsen blev medarbejderne taget i at have beriget sig selv, forsømt styringen af flere underskudsprojekter samt at have vildledt ledelsen.

I alt har bedrageriet kostet virksomheden omtrent 30 millioner kroner.

»Vi har aldrig oplevet noget lignende i Kingos historie.«

»Jeg er rystet over det, og jeg har svært ved at finde ord for, hvor skuffet jeg er over det svigt og det tillidsbrud, som alle medarbejdere i Kingo bliver ramt af i denne sag,« udtalte Thomas Kingo, der ejer Kingo Karlsen, i en pressemeddelelse i juni.

Heri lød det også, at bedrageriet ville forsinke det årsregnskab, der altså netop nu er landet.