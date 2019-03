Dynemanden Lars Larsen har besluttet at samle Jysk i et stort selskab med flere tusinde butikker.

Jysk har været en storspiller siden 1979, når det gælder dyner, sengetøj og møbler.

Nu bliver koncernen større, for familien bag Larsens Group har efter længere tids overvejelse besluttet at slå deres forretninger sammen.

De to selvstændige forretningsenheder, Jysk Nordic og Dänisches Bettenlager, bliver nu slået sammen til én samlet enhed, meddeler de til Finans.

Lars Larsen, direktør og ejer af Jysk Sengetøjslager på kontoret i Brabrand i Århus. Foto: Henning Bagger

Jysk Nordic driver lige nu 1.287 Jysk butikker i 20 lande, og Dänisches Bettenlager, ejer 1.283 butikker i 7 lande. Men snart er de altså en samlet enhed.

»Vi har vurderet, at ét samlet Jysk har større styrke og dermed bedre mulighed for fremtidig succes i et marked, der generelt er præget af færre, men større konkurrenter,« siger bestyrelsesformand Lars Larsen til Finans.

Fusionen betyder, at de to hidtige ledere af Dänisches bettenlager, Ole Nielsen og Aage Nielsen, får nye roller.

Den nye enhed får nuværende administrerende direktør i Jysk Nordic, Jan Bøgh, som ny topchef.

Det er planen, at det nuværende kontor i Brabrand ved Aarhus skal fungere som hovedkontor for det nye samlede Jysk, men det er endnu ikke fastslået, at Dänisches Bettenlagers nuværende hovedkontor i Handewitt bliver lukket.