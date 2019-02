To ansatte i den kinesiske telegigant Huawei er udvist af Danmark efter inspektion af arbejdstilladelser.

To Huawei-ansatte er udvist af Danmark efter en inspektion af arbejdstilladelser. Det skriver flere nyhedsbureauer, deriblandt Reuters.

Bloomberg News skriver, at Huaweis kontor i København blev undersøgt torsdag, og at fire personer umiddelbart blev sigtet for at have overtrådt lov om arbejds- og opholdstilladelser.

Nyhedstjenesten skriver yderligere, at der var tale om en rutineinspektion, og at undersøgelsen ikke har noget at gøre med mistanker om spionage.

Huawei er meget omtalt for tiden, da en række efterretningstjenester og regeringer i Vesten har advaret om, at selskabet kan udgøre en sikkerhedsrisiko på grund af sit kinesiske ophav og kinesiske selskabers tilknytning til den kinesiske stat.

/ritzau/