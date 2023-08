Du kender ham sikkert, den lille springfyr med store sko, hættetrøje og kasket, der suser hen over skinner og tog med politiet lige i hælene.

Og nu har den lille springfyr gjort sine to danske skabere til milliardærer.

Det er naturligvis verdens mest downloadede spil, Subway Surfers, der her er tale om.

Spillet blev udviklet af de to danskere Sylvester Rishøj Jensen og Bodie Jahn-Mulliner, der i 2011 stiftede selskabet Sybo Games.

Sybo Games blev i juni 2022 solgt for et hemmeligt beløb til selskabet Miniclip, der er ejet af den kinesiske mastodont Tencent.

Men nu afslører nye regnskaber fra selskaberne bag Sybo Games, at de to danske stiftere fik i omegnen af to milliarder kroner for salget af Sybo Games.

Det skriver Finans.dk.

Dertil kommer en såkaldt earn out-aftale, som giver de to danskere en yderligere gevinst.

Den afhænger af Sybo Games resultater frem mod udgangen af 2026.

Værdien af aftalen er ifølge Finans.dk endnu ukendt, men er foreløbig bogført til 860 millioner kroner.

Både Sylvester Rishøj Jensen og Bodie Jahn-Mulliner har nu egenkapital på over 1,3 milliarder kroner i deres personlige selskaber.

Subway Surfers blev udsendt i maj 2012 og er siden blevet downloadet mere end tre milliarder gange.