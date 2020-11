De to danske restaurantkæder Vaca og Karma Sushi kæmper for overlevelse.

På grund af økonomiske problemer er de nu kommet under konkursbehandling.

Det bekræfter kurator Gert Nissen over for Finans.dk.

Der er kokken Morten Hansson, der igennem firmaet Kuyashii ejer restaurantkæderne. Han åbnede den første Karma Sushi i Frederikshavn i 2007, og siden er der kommet yderligere 11 restauranter til i Danmark fordelt over seks større danske byer:

Karma Sushi ligger i København (to styk), Aarhus (to styk), Aalborg, Frederikshavn og Viborg,

Vaca ligger i København (to styk), Aalborg, Aarhus og Hellerup.

Ambitionerne har altid været høje. På begge restaurantkædernes hjemmesider eftersøges der franchise-ejere, der kan være med til at sørge for en øget ekspandering af henholdvis sushi og mexicansk mad, som er kerneområderne under de to navne.

»Min målsætning er, at Karma Sushi bliver landsdækkende og er tilstedeværende i alle større danske byer for senere også at åbne ude i Europa,« som Morten Hansson eksempelvis fortæller på Karma Sushis hjemmeside.

Nu arbejdes der under konkursbehandlingen i stedet på, de mange restauranter kan eksistere i en eller anden form i fremtiden under en ny ejer. Ifølge kurator Gert Nissen er der interesse fra en mulig investor.

»Der er to mål. Det ene er selvfølgelig at sørge for, at kreditorerne får mindst muligt tab. Det andet er, at der en chance for, at vi kan redde 300 arbejdspladser. Det tæller trods alt også noget,« siger kurator Gert Nissen til Finans.dk.

Indtil videre vil alle restauranter stadig have åbent.