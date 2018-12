Ifølge en jurist bør to chefer være inhabile i undersøgelse af udbytteskattesag, fordi de selv er involveret.

En kontorchef og en direktør har en dobbeltrolle i undersøgelsen af svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner.

Den direktør og den kontorchef i Skattestyrelsen, der står for udvælgelsen af dokumenter til Undersøgelseskommissionen om det tidligere Skat, sad selv med på ti centrale direktionsmøder, som kommissionen skal undersøge.

Det skriver DR-programmet P1 Orientering.

På møderne blev Skats øverste ledelse igen og igen advaret om, at det var muligt at svindle med refusion af udbytteskat, og udbetalingerne steg. Alligevel satte ingen en stopper for svindlen.

Ifølge jurist Frederik Waage, der er lektor i jura ved Syddansk Universitet, burde kontorchefen og direktøren aldrig have fået ansvar for at udvælge og sortere i bevismaterialet.

- De er inhabile, fordi der er en risiko for, at de kan ifalde et retligt ansvar. De har deltaget på møder, som efterfølgende skal undersøges af kommissionen. Og dermed vil de være inhabile, siger han til P1 Orientering.

Skattestyrelsen afviser dog over for P1 Orientering, at chefernes dobbeltrolle i sagen er et problem.

- De to medarbejdere () vurderes som værende habile i forhold til opgaven med at finde materiale frem, skriver styrelsen i et svar til P1 Orientering.

P1 Orientering kunne tidligere på ugen også afsløre, at myndigheden stort set ikke søgte i sine dokumenter, da kommissionen bad Skat om at finde alle relevante dokumenter frem.

I et notat fra juni skriver undersøgelseskommissionen, at Skattestyrelsen slet ikke har søgt i sine dokumenter. Styrelsen har udelukkende søgt i overskrifterne på de overordnede sagsmapper, som Skats millioner af dokumenter ligger gemt i, fremgår det af notatet ifølge P1 Orientering.

I sagen om svindel med udbytteskat er den danske statskasse blevet lænset for 12,7 milliarder kroner. Svindlen fandt sted i perioden 2012-2015.

/ritzau/