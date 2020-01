»Fusionen styrker driften og udviklingen ved at skabe en mere enkel selskabsstruktur, hvor vi kan frigøre flere ressourcer ved kun at skulle gøre tingene én gang frem for to«.

Sådan lyder det fra Christian Bring, CEO for Crispy Food Nordic i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at Nakskov Mill Foods og Crispy Food fusionerer under navnet Crispy Food Nordic.

Nakskov Mill Foods, der er det ældste af de to selskaber, står bag blandt andet Ota Solgryn og Havre Fras.

Crispy Food er især kendt for sin produktion af det drys, der for eksempel findes i låget til små yoghurtbægre.

80 procent af produktionen går til eksport - langt det meste til Sverige og Finland. Lande som Tyskland er også store aftagere af produkter, og det er planen, at eksporten skal udvides til flere lande og være med til at drive væksten.

Ud over morgenmadsprodukter producerer virksomheden on-the-go produkter og ingredienser til plantebaserede fødevarer, hvor der investeres kraftigt.

To aktuelle eksempler på investeringer er, at der bliver brugt 55 millioner på maskiner til at fremstille ærteprotein, der bruges som sund og velsmagende fars i vegetarretter.