Iværksætteren Thomas Hintze havde stor succes med sit busfirma Rødbillet, der gav danskere mulighed for at komme på tværs af landet til lave priser.

Nu lader det til at en nedadgående spiral er ved at kulminere.

For efter salget af Rødbillet til konkurrenten Flixbus i 2017 for 50 millioner kroner, har Thomas Hintze haft svært ved igen at finde en ny guldbelagt vej frem.

Ifølge Finans er flere af hans virksomheder gået konkurs, herunder håndboldklubben HC Midtjylland, som han havde brugt knap 20 millioner kroner på.

Rødbillet blev solgt til tyske Flixbus i 2017. Arkivfoto Foto: Bo Amstrup

Nu lader turen til at være kommet til Thomas Hintzes holdingselskab Bella Andalo Holding.

Ifølge Statstidende er selskabet taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Aarhus efter en begæring modtaget 16. marts.

Advokat Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert, der er kurator i konkursboet, oplyser til Finans, at selskabet blev sendt til tvangsopløsning i januar af Erhvervsstyrelsen, fordi selskabet ikke havde en revisor registreret.

»Det stod hurtigt klart, at selskabet var insolvent,« siger Christian Jul Madsen til Finans.

Det konkursramte selskabs seneste regnskab viste et underskud efter skat på 19,6 millioner kroner - et dramatisk fald fra et overskud på 25 millioner kroner året før.