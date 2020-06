Tivoli annoncerede 11. juni en spareplan og et farvel til 440 medarbejdere. Tallet er dog nedbragt til 233.

Tivoli i København siger farvel til 233 medarbejdere som led i den spareplan, der blev annonceret 11. juni.

Det oplyser forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Det er omkring 10 procent af de ansatte. Det er dog færre end de 440 afskedigelser, som Tivoli havde lagt op til.

Dagen er ifølge administrerende direktør Lars Liebst en af de "værste og sværeste" dage i Tivolis historie.

- Det berører mig dybt, at det er blevet nødvendigt at sige farvel til så mange dygtige og loyale medarbejdere.

- Men mit håb er, at vi med denne spareplan kommer på benene igen og kan fortsætte den udvikling, som har været nøglen til Tivolis succes de seneste 25 år, siger han i meddelelsen.

Tivoli er blevet hårdt ramt af udbruddet af coronavirus, der i midten af marts fik Danmark til at lukke ned for at begrænse smitten.

Nedlukningen har betydet, at parken har måttet holde lukket i to måneder.

I starten af juni kunne parken igen slå dørene op. Det var dog for færre gæster og uden mulighed for at holde store koncerter.

Derudover forventes markant færre gæster end normalt - også på grund af usikkerhed om mængden af turister i København.

Tivoli har varslet, at 2020 kan ende med et underskud på op mod 100 millioner kroner. Tallet er dog forbundet med stor usikkerhed.

Krisen fik 11. juni parken til at annoncere en spareplan, men antallet af berørte medarbejdere er altså blevet nedbragt.

Det er blandt andet sket ved en fleksibel planlægning af arbejdstid og vagter og frivillige fratrædelser.

- Jeg er glad for, at antallet at berørte medarbejdere er bragt væsentligt ned takket være et godt forhandlingsresultat med 3F, HK og en række andre faglige organisationer, lyder det fra Lars Liebst.

Det er i afskedigelserne aftalt en række forbedrede vilkår - blandt andet hjælp og tid til at komme i ny beskæftigelse, oplyser Tivoli.

/ritzau/