Forlystelsesparken havde i 2017 det bedste resultat nogensinde med et overskud på 100 millioner kroner.

København. Selv om 2017 bød på usædvanlig dårligt vejr, hvor færre gæster lagde vejen forbi Tivoli, så sikrede forlystelsesparken sig det bedste resultat nogensinde.

De besøgende brugte nemlig flere penge i parken, og også de aktiviteter, som ikke er direkte afhængige af gæstetallet i parken, gav en højere indtjening.

Overskuddet før skat var 100,5 millioner kroner. Det er fire procent højere end året før.

Det fremgår af selskabets årsregnskab, der er fremlagt fredag formiddag.

Resultatet glæder administrerende direktør Lars Liebst.

Det rapporterede resultat er det bedste i Tivolis historie. Resultatet skal ovenikøbet ses i lyset af, et usædvanligt dårligt vejr gennem hele året.

Resultatet for 2017 er tilfredsstillende, særligt taget det udfordrende vejr i betragtning, og viser at Tivolis strategi om at være en helårsvirksomhed, der er mindre afhængig af vejret, er lykkedes, siger han i en pressemeddelelse.

En del af spændingen var dog taget ud af regnskabet inden offentliggørelsen.

Allerede i januar opjusterede parken nemlig sine forventninger til årets resultat - fra 80-90 millioner kroner til niveauet 100 millioner kroner.

Tivoli forventer at opnå et højere resultat - i intervallet 100-110 millioner kroner - næste år. Det skyldes blandt andet opførelsen af Tivoli Hjørnet.

/ritzau/