Færre åbningsdage har betydet færre gæster hos Tivoli, som kan glæde sig over et højere forbrug per gæst.

Selv om antallet af gæster i Tivoli er faldet i 2019, har forlystelsesparken holdt sine finansielle resultater på stort set samme niveau som sidste år.

De besøgende har brugt flere penge, og samtidig har Tivoli fået højere indtægter fra luksushotellet Nimb.

Samlet besøgte 1,52 millioner Tivoli i årets første seks måneder. Det er 266.000 færre end sidste år.

Ifølge Tivoli kan faldet forklares med, at parken har været åben 12 dage færre end sidste år.

Samtidig har der været færre gæster og se musicals sammenlignet med sidste år, hvor musicalen "Midt om Natten" trak fulde huse.

Omsætningen endte på 400 millioner kroner, hvilket er en procent lavere end i første halvår af 2018.

Tivoli fik et underskud på 33,4 millioner kroner i første halvår, hvor parken er lukket store dele af vinteren. Det fremgår af Tivolis halvårsregnskab, der er offentliggjort fredag.

For hele 2019 forventer Tivoli en omsætning på lidt over en milliard og et overskud på 220 millioner kroner.

De 120 millioner kroner stammer fra en engangspost, som Tivoli har fået for at sælge spillesiden TivoliCasino til Danske Spil de næste ti år.

/ritzau/