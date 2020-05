Detailsalget i april er steget en smule, efter at marts har budt på det største månedlige fald nogensinde.

Flere danskere ser ud til at have brugt noget af foråret på at ordne ting i haven.

I hvert fald har et større salg af udstyr til blandt andet bolig og fritid været med til at løfte det danske detailsalg i april. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I løbet af måneden er det samlede detailsalg steget med 0,4 procent i forhold til måneden før.

Det hænger sammen med en stigning i kategorien "andre forbrugsvarer", der eksempelvis dækker over omsætningen i butikker med salg af udstyr til bolig og fritid samt byggemarkeder.

- Restriktioner på oplevelsesøkonomien gør, at vores forbrug af tjenester som rejser, hotelovernatninger og restaurantbesøg er faldet drastisk.

- Luften i privatøkonomien har danskerne i stedet brugt på at købe eksempelvis ny farve til væggene i børneværelset eller udstyr til haven, siger Morten Granzau, underdirektør i Dansk Industri, i en kommentar.

Trods stigningen i detailsalget i april ligger omsætningen i detailbranchen stadig under det normale niveau. Måneden før var der nemlig et betydeligt fald.

I løbet af marts faldt det danske detailsalg med hele 4,5 procent, oplyser Danmarks Statistik. Det er en nedjustering fra et tidligere oplyst fald på 2,0 procent.

Dermed bød marts på det suverænt største månedlige fald i detailsalget, i al den tid salget er blevet registreret af Danmarks Statistik. Det forklarer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Det betyder desværre også, at den beskedne fremgang i detailsalget i april har fundet sted fra et meget lavt udgangspunkt, siger han i en kommentar.

På grund af retningslinjer fra myndighederne har mange af landets butikker holdt lukket hen over foråret.

Dermed har de haft svært ved at sælge deres varer, medmindre de har kunnet sælge ad omveje - eksempelvis online eller i form af take away.

I takt med de seneste ugers genåbning af Danmark har butikkerne igen kunnet tage imod kunder. Det gælder både butikker udendørs og indendørs som i et indkøbscenter.

/ritzau/