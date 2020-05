Trods en stigning i detailsalget i april ligger omsætningen i detailbranchen stadig under det normale niveau.

Flere danskere ser ud til at have brugt sidste måned på at ordne ting i haven.

I hvert fald har et større salg af udstyr til blandt andet bolig og fritid været med til at løfte det danske detailsalg i april. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I løbet af måneden er det samlede detailsalg steget med 0,4 procent i forhold til måneden før.

Det hænger sammen med en stigning i kategorien "andre forbrugsvarer", der eksempelvis dækker over omsætningen i butikker med salg af udstyr til bolig og fritid samt byggemarkeder.

Trods stigningen i detailsalget i april ligger omsætningen i detailbranchen stadig under det normale niveau. Måneden før var der nemlig et betydeligt fald.

/ritzau/