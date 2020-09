Vil du gerne varme dit hus op på en klimavenlig måde og købe en varmepumpe, kan det blive en dyr affære.

Nu er der imidlertid hjælp på vej fra politikerne, som gerne vil have flere boligejere til at investere i den bæredygtige, men også dyre energi.

Du kan nemlig få helt op til 37.000 kroner i tilskud, hvis du får installeret en energieffektiv varmepumpe i dit hjem.

Det skriver Finans.dk, som har set nærmere på et høringsudkast til en ny bekendtgørelse fra Energistyrelsen.

Her fremlægger styrelsen nemlig en model for, hvordan det fremtidige tilskud til pumperne kommer til at se ud.

I modsætning til tidligere skal tilskuddet i fremtiden regnes ud efter størrelsen på din bolig.

»Man har også tidligere kunnet få tilskud, men det der er nyt, er, at der er sat flere penge af til det. Det er de første skvulp fra politikernes klimaaftale, der rammer den almindelig dansker. Politikernes aftale begynder at blive omsat til noget, som de almindelige dansker kan mærke,« siger chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, Troels Hartung.

TEKNIQ er brancheorganisation for virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Har du et gennemsnitshus på op til 150 kvadratmeter, kan du se frem til 28.000 kroner i tilskud.

Lidt forenklet forklaret, så virker en varmepumpe ved at optage varme fra luften udenfor, som den så omdanner til varme og sender ind i huset.

Det er en klimavenlig energikilde, men også en ret bekostelig affære.

De ligger typisk i et prisleje på mellem 80 - 100.000 kroner inklusiv montering.

Udkastet til de nye tilskud er resultatet af klimaaftalen i sommer, hvor politikerne blandt andet blev enige om at udfase olie- og gasfyr.

Regeringen og aftalepartierne afsatte ved den lejlighed 2,3 milliarder kroner til at støtte omstillingen fra gas- og oliefyr til varmepumper og grøn fjernvarme frem mod 2030, som skal reducere CO2-udledningen med 0,7 millioner ton i 2030.

Høringssvaret fra Energistyrelsen er som sagt tale om et udkast. Derfor kan tilskudssatserne også godt ændre sig, inden de bliver gennemført 15. oktober.