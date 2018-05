Det har været en absolut rærlig uge for aktionærer i Pandora, der har mistet en fjerdedel af deres værdi.

København. Det har været en skandaløst dårlig uge for Pandoras aktionærer. Oven på et skuffende regnskab tirsdag skal tabet i selskabets markedsværdi tælles i tocifrede milliardbeløb.

Tirsdag viste regnskabet for første kvartal, at salget i Kina viste tegn på svaghed. Ifølge Pandora-analytiker ved Sydbank Søren Løntoft Hansen kan regnskabet i sig selv dog ikke forklare det enorme hak i tuden, aktien har fået.

- Regnskabet berettiger ikke kursfaldet. Jeg tror, at faldet har rod i udfordringer i Kina og en form for mistillid til ledelsen.

- Ledelsen sagde i februar, at salget i Kina gik rigtigt, rigtigt godt. Og lige pludseligt står man så og er overrasket over udviklingen i Kina. Det giver en større usikkerhed om, hvor væksten vil ende, siger Søren Løntoft.

Fredag fortæller mediet Inside Business, at Pandoras ledelse allerede i februar var bekendt med svaghedstegn på det kinesiske marked.

Og siden regnskabet er der kommet den ene nedjustering af kursmål og anbefaling fra banker verden over efter den anden.

Den mistro til ledelsen og den frygt for væksten, som regnskabet og udmeldingerne har skabt, har sendt Pandoras aktier voldsomt ned. Siden mandag morgen er aktierne faldet med 27 procent til 502,4 kroner.

Da ugen startede, var Pandora 76,1 milliarder kroner værd. Fredag omkring middag er den værdi faldet med svimlende 20,9 milliarder kroner.

Dermed har Pandoras investorer gennemsnitligt mistet 600 millioner kroner for hver time, aktien børsen har været åben i denne uge.

Hvis man spørger Søren Løntoft Hansen er det store fald i aktien dog en købsmulighed.

- Jeg har en købsanbefaling på aktien. Jeg synes, at det nuværende kursniveau afspejler en salgstilbagegang og en nedgang i lønsomheden de kommende år.

- Så galt tror jeg ikke, at det kommer til at gå. Jeg tror, at nye kollektioner vil bidrage til, at Pandora indfrir sine mål. Og tror man på det, så er aktien kraftigt undervurderet, siger analytikeren.

/ritzau/