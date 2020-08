DFDS blev ramt af stor tilbagegang i andet kvartal. Kunderne er dog hurtigere tilbage end ventet, lyder det.

Kunderne er kommet hurtigere tilbage til DFDS efter coronakrisen end ventet.

Det gælder både passagererne på selskabets færgeruter - herunder Oslo-båden - der har været lukket på grund af udbruddet af coronavirus, og fragtmængderne.

Det har fået rederiet til at se mere optimistisk på året, der nu ventes at give en indtjeningen af driften på mellem 2,2 og 2,5 milliarder kroner.

Tidligere var forventningen, at facit for 2020 ville blive et driftsresultat på omkring 2 milliarder kroner.

Det fremgår onsdag morgen af rederiets regnskab for april, maj og juni.

- Vores fremtidsudsigt er forbedret. Fragtmængderne er stigende, og efterspørgslen efter færgerejser giver grund til en vis optimisme på vores genåbnede passagerruter, siger topchef Torben Carlsen i en kommentar.

- Det er uvist, om stigningen i efterspørgslen er holdbar, og vi er derfor meget opmærksomme på udviklingen, lyder det.

Trods den spirende optimisme var andet kvartal hårdt for DFDS.

Der blev skåret en tredjedel af omsætningen, så den endte på 2,8 milliarder kroner, mens overskuddet endte på 11 millioner kroner. Sidste år var det på 456 millioner kroner.

/ritzau/