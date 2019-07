Selskabet bag Tiger of Sweden og By Malene Birger, IC Group, skal af børsen, hvor det har været siden 1996.

Det danske tøjselskab IC Group er snart fortid på den danske fondsbørs i København, og dermed er en æra på 23 år ved at være ved vejs ende.

IC Group er kendt for mærkerne Tiger of Sweden og By Malene Birger, og stifter Niels Martinsen har på det seneste købt aktier fra andre aktionærer og ejer nu over 91 procent af selskabet.

Dermed kan han tvinge de resterende aktionærer til at sælge deres aktier.

Det kan man, hvis man ejer over 90 procent af et selskab, og den ret har Niels Martinsen tænkt sig at bruge. Det oplyser IC Group i en meddelelse til fondsbørsen.

Niels Martinsen stiftede oprindeligt modeselskabet Inwear i 1969, der solgte tøj til yngre kvinder.

Selskabet kom på fondsbørsen i 1996 og skiftede i 2001 navn til IC Companys efter en fusion med tøjselskabet Carli Gry International. Senere blev navnet IC Group.

Over årene er der købt en del til - blandt andet tøjmærket Peak Performance og Tiger of Sweden.

Det oprindelige mærke Inwear er for længst solgt fra. De seneste år har IC Group været gang med at sælge ud af sine tilbageværende selskaber.

De to sidste tøjmærker i folden er Tiger of Sweden og By Malene Birger. De to virksomheder har tilsammen 563 ansatte.

/ritzau/