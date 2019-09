Børsnoteringen af ejerne bag Flying Tiger står til at blive årets største børsnotering i Norden.

Ejerne bag Flying Tiger-butikkerne, kapitalfonden EQT, har torsdag løftet sløret for, hvad den skal sælges for, når den planlægger at ramme børsen i Stockholm.

EQT er Nordens største kapitalfond og har ejerskaber i mange selskaber herunder Flying Tiger og tøjmærket Eton i Sverige.

Ud over Flying Tiger har EQT også ejerskab i en række andre danske selskaber herunder HusCompagniet, Sitecore og TIA Technology.

Kapitalfonden vil på børsen i Stockholm og ifølge prospektet, der blev lagt frem torsdag aften, skal aktierne sælges til en pris mellem 62 og 68 svenske kroner - svarende til 43 til 48 kroner i dansk valuta.

Det skal rejse en samlet sum, der svarer til mellem 41 og 45 milliarder danske kroner. Det vil ifølge finansmediet Finans udgøre den største børsnotering i Norden i år.

I prospektet siger direktør Christian Sinding om EQT's arbejde:

- Vi tror, at alle forretninger de kommende år og årtier vil blive disrupted af teknologi og at ikke-bæredygtige forretningsgange vil blive udfordret.

- Derfor forbliver EQT fokuserede på at forvandle selskaber og støtte dem i at opnå deres potentiale på langt sigt, siger han.

/ritzau/