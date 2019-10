Tirsdag er der fundet en vinder. Det bliver Loud, der fremover skal drive den nye DAB-radiokanal i fire år.

Det bliver sammenslutningen Loud, der fremover får 70 millioner kroner om året til at drive DAB-radio de næste fire år.

Læs her en tidslinje over forløbet:

* 29. juni 2018: Som en del af medieaftalen skal Radio24syvs hovedsæde flyttes fra København til Vestdanmark ifølge daværende kulturminister Mette Bock (LA).

* 22. marts 2019: Den daværende VLAK-regering og støttepartiet Dansk Folkeparti bliver enige om, at 70 procent af redaktionen på FM4, som er navnet på den frekvens, som Radio24Syv har sendt på, skal arbejde mindst 110 kilometer fra København.

* 28. marts 2019: Radio24syv dropper at søge om forlænget sendetilladelse grundet kravet om lokation.

* 4. april 2019: DF-formand Kristian Thulesen Dahl åbner for muligheden for Radio24syv's overlevelse i en kronik.

* 5. april 2019: Mette Bock indkalder til møde om Radio24Syv.

* 3. maj 2019: Regeringen og Dansk Folkeparti vil oprette en ny DAB-radiokanal. Udbuddet beskyldes for at være skræddersyet til Radio24syv.

* 20. september 2019: Radiokanalerne Radio24syv, LOUD og dk4-Radio har alle budt ind på den kommende DAB-radiokanal.

* 22. oktober 2019: Vinderen af udbuddet offentliggøres og får et budget på 70 millioner kroner årligt til at drive kanalen over fire år.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet, Ritzau.

