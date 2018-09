Den tidligere topchef i Matas, der blev opsagt efter 17 år i butikskæden, har nu købt sig ind i kaffekæden Riccos, skriver Finans.

»Terje (List, red.) henvendte sig for et år siden, da han stoppede hos Matas. Han ville gerne være en del af Riccos' ejerkreds. Men tidspunktet var ikke det rigtige. For tre måneder siden henvendte han sig så igen, og for at være helt ærlig var det svært at sige nej. Han kan bidrage med så meget, og derfor tog vi ham ind i ejerkredsen,« fortæller stifteren Ricco Sørensen til Finans.

Stifteren forklarer, at det specielt var Terje Lists kendskab til massehandel, der gjorde ham interessant for kæden.

Terje Lists har opkøbt den tidligere medejer, Christian Dyrvigs, andel i Riccos,

Christian Dyrbig opkøbte halvdelen af virksomheden i 2017, som før det blev drevet som et enkeltmandsfirma.

Kaffekæden har i dag 17 kaffebarer fordelt ud over hele landet.