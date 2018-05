Den tidligere topchef i Zeland Pharma, David Horn Solomon, fratræder med øjeblikkelig virkning sin stilling som topchef og bestyrelsesmedlem i biotekselskabet Akari Therapeutics.

Det sker ifølge Børsen, efter det er kommet frem, at han har købt privat ind med firmaets kreditkort.

'Dr. Horn Solomons fratrædelse sker som følge af en undersøgelse, der er foretaget i samarbejde med et uvildigt advokatfirma. Undersøgelsen afslørede, at Dr. Horn Solomon betalte private udgifter med firmaets kreditkort, hvilket er i strid med firmaets regler,' skriver Akari Therapeutics i en meddelelse til de amerikanske børsmyndigheder SEC.

Dermed blev det en kort karriere hos Akari Therapeutics for David Horn Solomin, der måtte forlade sit nye job efter blot ni måneder på posten.

Fra 2008 til 2015 var den 57-årige amerikaner administrerende direktør for det danske medicinalselskab Zealand Pharma, som det i 2010 lykkedes ham at føre på børsen. Efterfølgende var han direktør for norske Bionor Pharma, indtil han i 2017 tog stillingen som topchef i Akari Therapeutics - en stilling som han nu er blevet bedt om at forlade.

Småtingsafdelingen

David Horn Solomon erkender, at han ikke har fulgt firmaets retningslinjer, men mener samtidig, at overtrædelsen er i småtingsafdelingen og ikke har være til skade for biotekselskabet.

»Jeg har brugt firmaets kreditkort til personlige indkøb, og det alene er ret brud mod firmaets politik, men der er tale om uvæsentlige beløb, og jeg tog intet, så der er ikke tale om ureglementeret adfærd fra min side,« siger David Horn Solomon til Børsen.

Akari Therapeutics har sat den tidligere driftsdirektør og nuværende bestyrelsesmedlem, Clive Richardson ind som CEO, mens de leder efter den rette til at på David horn Solomon.