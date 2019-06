Göran Persson er onsdag blevet valgt som bestyrelsesformand for Swedbank, der har hvidvasksag kørende.

Den svenske storbank Swedbank, der for nylig har været i pressen for anklager om hvidvask gennem banken, har onsdag fået ny bestyrelsesformand.

Det blev som ventet den tidligere svenske socialdemokratiske statsminister Göran Persson. Han blev indstillet til posten i april.

Swedbank har haft flere ledige topposter, siden banken blev anklaget for at være blevet misbrugt til hvidvask.

Den svenske bank undersøges for hvidvask, efter at SVT i februar kunne afsløre, at banken skal have været brugt til at gennemføre overførsler for 135 milliarder euro fra såkaldte "højrisiko udenlandske kunder".

Swedbank har iværksat en intern undersøgelse af hvidvaskanklagerne mod banken. Banken undersøges også af myndighederne i Sverige, Estland og USA.

Nogle investorer har forsøgt at få en uvildig undersøgelse, men det har det ikke været muligt at skaffe opbakning til blandt et flertal af investorerne.

Historien om den mulige hvidvask gennem konti i banken fik i første omgang konsekvenser for bankens danske topchef Birgitte Bonnesen, der mistede jobbet.

Siden meddelte bankens daværende bestyrelsesformand, Lars Idermark, at han også trak sig.

Göran Persson er uddannet i blandt andet sociologi, inden han i 80'erne gik ind i politik. I 1995 blev han statsministerkandidat for de svenske socialdemokrater.

Året efter blev han svensk statsminister, hvilket han var frem til 2006.

I sit nye job har han varslet, at ordentlighed er lige så vigtig som profit:

- Vi skal ud af det her. Der skal gøres rent. Det er lige så vigtigt, som at økonomien er i orden, siger han ifølge TT.

En af Göran Persson første opgaver bliver at finde en afløser for Birgitte Bonnesen. Indtil videre er bankens finansdirektør, Anders Karlsson, konstitueret som direktør.

/ritzau/