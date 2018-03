Den tidligere direktør i Superliga-klubben AGF, Lars Fournais, stiller op til formandsvalget i Coop. Det møder stor kritik fra en af de andre kandidater Christian Christesen. Han mener, Forunais bør trække sig.

Lars Fournais er blevet headhuntet og bedt om at stille op mod den nuværende formand, Lasse Bolander, af en række selvstændige brugsforeninger.

De brugsforeninger betaler for Lars Fournais' transport- og logiomkostninger og yder derudover et vederlag for den tid, Forunais skal bruge på valget.

Det er, mener kandidaten Christian Christensen, ikke rimeligt. Han skal selv betale for sin kandidatur, og det mener han, at alle kandidaterne bør.

»Jeg mener, Lars Fournais bør trække sig. Jeg mener ikke at det er rimeligt, at en organisation som Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening bare kan betale sig til at sidde ved bordenden og få deres punkter øverst på dagsordenen ved at betale for, at en kandidat stiller op. Det skal ikke være et amerikansk valg, hvor den, der har flest penge, vinder,« siger Christian Christensen, der kalder det udemokratisk.

»Det er ikke sådan, man gør i en andelsforening som Coop. Vi er en demokratisk forening, hvor alle skal have de samme muligheder. Der er den samme problematik med Lasse Bolander, der bruger hele Coops sekretariatet og rejser land og rige rundt for Coops penge, for at føre sin personlige valgkamp,« siger Christian Christensen. der fra marts 2015 til september 2017 var chef for lokale varer hos Coop.

Christian Christensen stiller op mod Lasse Bolander og Lars Fournais til formandsvalget i Coop.

'Latterlig kritik'

Lars Fournais kalder Christian Christensens kritik for uhørt. Han kunne aldrig drømme om at trække sig.

»Jeg vil ikke bruge ret meget tid på ham, (Christian Christensen, red.). Det fortjener han ikke. Jeg har været igennem en omfattende proces med et meget seriøst bagland, der ønsker at opstille en modkandidat til Lasse Bolander. Og jeg synes, det er rimeligt, at jeg får dækket kørsels- og overnatningsomkostninger og et beskedent honorar, der dækker mit tidsforbrug,« siger Lars Fournais.

På forskellige Facebook-grupper, som BT har fået indsigt i, går der rygter om, at Lars Fournais har fået op mod 500.000 kr. i honorar for at stille op. Det afviser Lars Fournais.

»Det kommer ikke andre ved, hvor meget det drejer sig om. Det vil jeg ikke fortælle. Men det er langt mindre end det beløb,« siger Lars Fournais.

Men ville det ikke være mere demokratisk, hvis du selv betalte ligesom Christian Christensen?

»Da jeg stillede op, var Lasse Bolander den eneste modkandidat. Og han får formandshonorar, firmabil og backup fra Coop til at køre sin kampagne. Det, synes jeg, er fint, fordi han er formand,« siger Lars Fournais, der ikke forstår, hvorfor det er udemokratisk.

»Det er jo ikke et folketingsvalg, vi er i gang med. Jeg er erhvervsmand,« siger han.

Usundt i Coop

Den nuværende formand, Lasse Bolander, har siddet på formandsposten i 10 år. I den tid er Coop blevet 'usundt', mener Lars Fournais.

»Foreningerne mener, at Coop er usundt, og det er jeg enig i. Coop tjener ikke penge på kerneforretningen, men spreder sig i stedet ud over ting, vi ikke tjener penge på. Det skal laves om. Vi skal have mere kraft i selve butikkerne,« siger Lars Fournais, der forventer at vinde valget.

Coops landsråd består af 124 medlemmer, som stemmer om formandsposten 14. april.

Udover Christian Christensen og Lars Fournais stiller Mikkel Irminger Sarbo op mod den siddende formand Lasse Bolander.