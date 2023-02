Lyt til artiklen

Onsdag måtte slagterivirksomheden Skare Meat Packers og seks andre selskaber i Skare-gruppen indlevere en konkursbegæring efter en skandalesag om 250 ton gammelt kød.

Den tidligere revisor er ikke overrasket over, at det kom dertil – og Skares direktør løfter nu sløret for, hvorfor virksomheden måtte dreje nøglen om.

Revisionsfirmaet Deloitte trak sig i september sidste år som revisor for Skare på grund af dårligt samarbejde, skriver Finans.

Jørn Jepsen – der indtil da havde været Deloittes revisor på Skare – havde allerede dengang vendt tommelfingeren nedad overfor adskillige regnskaber fra Skare-selskaberne.

Blandt andet fordi de ifølge revisoren ikke gav et korrekt billede af virksomhedens tilgodehavender.

Og ikke nok med det.

Jørn Jepsen fortæller til Finans, at han ved samarbejdets afslutning ikke forventede, at Skare ville overleve yderligere et år. En forudsigelse, der skulle vise sig at holde stik.

»Min påtegning handlede jo om, at der ikke var den fornødne positive drift i koncernen til at betale kreditorerne, efterhånden som regningerne forfaldt,« siger Jørn Jepsen til Finans og tilføjer, at han derfor ikke er overrasket over Skare-konkursen.

I september 2022 var Skare endnu ikke blevet ramt af den kødskandale, som fik både Rema 1000 og Salling Group til at afbryde samarbejdet med virksomheden.

Kødkoncernen kom i mediernes søgelys, efter Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg i december 2022 fandt 250 ton gammelt kød, heraf noget helt tilbage fra 2010. Kødet blev fundet hos slagterivirksomheden Skare Meat Packers. Fødevarestyrelsen politianmeldte virksomheden for blandt andet manglende sporbarhed på kødet.

Men Skares direktør gennem 51 år, Kurt Skare, afviser, at der skulle være en sammenhæng mellem kødskandale og konkurs.

»Det har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre,« siger han til DR.

I stedet peger han på manglende likviditet som årsagen.

Ifølge Kurt Skare kunne Skare have fundet nye kunder i udlandet, som erstatning for Rema 1000 og Salling Group – men virksomheden havde simpelthen ikke længere penge nok på kistebunden til at indkøbe de fornødne råvarer til at fortsætte driften.

Fra Skare Meat Packers' tillidsrepræsentant forlød det ellers onsdag, at supermarkedsgiganternes beslutning om at stoppe samarbejdet havde været et hårdt slag.

»Vi har mistet en del kunder, og særligt Rema 1000 og Salling Group har været et stort slag for os, da det er nogle af vores største kunder,« sagde tillidsrepræsentanten i virksomheden, Gunner Herman Straarup, til TV Syd onsdag.

Trods konkursbegæringen håber Kurt Skare stadig at finde nok penge til at kunne køre slagterivirksomheden videre.