Den tidligere rådmand i Aarhus Kommune Hans Halvorsen har netop scoret ny formandspost for Jydsk Væddeløbsbanes bestyrelse.

Det skriver væddeløbsbanen på sin hjemmeside.

Hans Halvorsen har siddet i Aarhus Byråd for Socialdemokratiet gennem 16 år frem til 2017. Foruden sin post som rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse i årene 2010-2013 har han siddet på poster som formand for kommunens økonomiudvalg og beskæftigelsesudvalget.

Han kan tilmed skrive posten som tidligere formand for LO Aarhus på CV'et.

Nu kaster han sig altså over bestyrelsen for Jydsk Væddeløbsbane, og det sker i en tid omkring det omdiskuterede Kongelunden-projekt, hvor et nyt stadion skal opføres – her indgår væddeløbsbanen som et af elementerne, skriver de.

»Min personlige tilgang til Kongelundsprojektet er, at der skal være plads til alle de idrætsaktive som findes i området. Med det nye stadion skal man have fundet et andet sted til atletikken, og her kan nogle af områderne omkring Jydsk Væddeløbsbane givetvis komme i spil,« siger Hans Halvorsen blandt andet i en pressemeddelelse.

Hans Halvorsen fortæller desuden, at han er blevet opfordret til at tage formandsposten efter drøftelser i bestyrelsen om, at man gerne ville have en neutral person.

»Det har jeg selvfølgelig tænkt meget over idet jeg har en alder, hvor jeg er begyndt at afvikle i stedet for at påtage mig nye opgaver, men det endte med, at jeg synes det kunne være en spændende opgave at bruge et par år eller mere på,« fortæller den nu 74-årige aarhusianer.

Hans Halvorsen har desuden en bestyrelsespost i Huset Venture og i den aarhusianske konsulentvirksomhed Jobvækst, som han i sin tid selv var med til at starte. Derudover sidder han i bestyrelsen for Samsøfonden og har snart sit sidste møde i bestyrelsen for Aarhus HF & VUC.