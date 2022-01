Er du til bagværk, der kan opstøves i København, er Instagramvenligt og sikkert også dyrt købt? Så kan du tilføje endnu et bageri på listen.

For den tidligere Noma-kok Louise Bannon har valgt, at Tír Bageri, der normalt har til huse på Sjællands Odde, skal ligge i København for en stund i form af et pop up-bageri.

Det skriver Euroman.

Det skyldes, at lokalerne på Odden skal renoveres, men i stedet for at finde nogle i lokalområdet, er valget faldet på København.

Og så endda i Claus Meyers gamle lokaler i Store Kongensgade.

Man skal dog være hurtig, hvis man skal have fat i et rugbrød, en croissant eller en fastelavnsbolle. For der bliver meldt udsolgt allerede tidligt på dagen.

Det er ikke kun i København, at folk er vilde efter økologisk, biodynamisk kage og brød.

På Sjællands Odde er det også gået godt for Tír Bageri, som har trukket kunder fra nær og fjern.