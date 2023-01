Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kok og tidligere souschef på Noma Christian Puglisi fik ideen om at åbne gourmetbageriet Mirabelle i 2014.

Nu har han taget beslutningen at dreje nøglen om i bageriet på Guldbergsgade, Nørrebro.

Det fortæller han i et interview i Politiken, hvor han også siger, at tiden for gourmetbagerier i København, ifølge ham, er ovre.

Der er kun ét gourmetbageri, der er en undtagelse, mener kokken.

Og det er Juno på Østerbro i København, som, han siger, har ramt markedet på et helt perfekt tidspunkt.

Men udover dem, er det kun store kæder og bagerier, der lykkes med at skalere op, der overlever, siger han.

Derfor må Christian Puglisi, der står bag restauranterne Relæ og Bæst, nu lukke sit bageri.

»Vi tjener minimalt på det i forhold til, hvor besværligt det er. Og det er for kompliceret for os at skalere op – vi har ikke plads,« siger Christian Puglisi til Politiken.

En anden af grundene til, han selv har set sig nødsaget til at lukke Mirabelle, er blandt andet, at det er svært at sætte et permanent personalehold.

Mange kokke har nemlig en romantiseret idé om, hvordan det er at arbejde i et gourmetbageri. men når det kommer til stykket, er det tidligt op, hårdt arbejde og i længden måske ikke lige så spændende, når de har lavet 10.000 croissanter, siger Christian Puglisi.

I stedet for bageriet åbner han en italiensk restaurant med samme navn.