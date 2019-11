Søren Toft blev af mange spået til at være den næste i køen til topposten i Mærsk.

Men i sidste uge begyndte rygterne at svirre om den tidligere driftsdirektør i Mærsk, efter han 11. november forlod Mærsk øjeblikkeligt. I dag bekræftes rygterne.

Søren Toft forlader Mærsk til fordel for ærkerivalen - det schweizisk-italienske rederi MSC, hvor han skal være ny topchef i virksomheden.

Et kæmpe chok er det ikke for de indviede, for rygterne ville vide, at det var en oplagt mulighed for den 45-årige Søren Toft, der har mange år i branchen hos Mærsk. Tirsdag i sidste uge bekræftede han til Børsen, at han forlader Esplanaden til fordel for en topstilling, som han på daværende tidspunkt ikke ville løfte sløret for.

Søren Toft startede hos Mærsk i 1994 som shippingelev hos A.P. Møller Mærsk. I 2002 blev han senior general manager, og i 2008 blev han direktør og vice president for Maersk i Tyskland.

I 2014 blev han driftschef i Maersk Line, hvor han bestred posten indtil sidste uge, hvor meldingen om hans afsked kom som et chok for mange.

I en pressemeddelelse fra MSC offentliggøres det i dag, at Søren Toft skal stå i spidsen for firmaet.

MSC er verdens næststørste shipping-virksomhed næst efter Mærsk.