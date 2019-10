Mænd er klart overrepræsenteret i statistikken over nye iværksættere i Danmark.

Det er der særligt en grund til.

»Mænd siger mere 'arh, hold min øl', og så gør de det. De slår sig til gengæld også fordærvet med jævne mellemrum. Kvinder er mere 'er det det værd?',« siger Martin Thorborg.

Martin Thorborg, serieiværksætter og tidligere løve i DR-programmet 'Løvens hule', og Martin Váczy Kragh, direktør i Væksthus Sjælland, kommer med deres bud på, hvor kvinderne bliver af, på baggrund af B.T.s serie om kvindelige iværksættere.

Når tre ud af fire nye iværksættere er mænd, så skyldes det blandt andet, at mænd er hurtigere på iværksætter-aftrækkeren end kvinder.

»Mænd er mere vovemodige, og kvinder er mere forsigtige,« siger Martin Thorborg.

Men Martin Váczy Kragh er ikke enig i, at det er kvindernes tiltro til egne evner, den er galt med.

Han mener, at kvindernes manglende iværksætter-selvtillid er kulturelt betinget.

»Vovemod er måske ikke lige så kulturelt accepteret blandt kvinder som blandt mænd,« siger han.

Men kvinder har ingen grund til usikkerhed, når de vil udleve deres iværksætter-drømme. De klarer sig ikke ringere end mændene.

Lige nu er det faktisk en fordel at være kvindelig iværksætter, mener Martin Thorborg.

»Hvis en kvindelig iværksætter spørger om hjælp på et online forum, så vil jeg vædde med, at de får fem gange så mange svar som mændene,« siger han

Fakta om kvindelig iværksætteri: Tre ud af fire nye iværksættere i 2017 var mænd

I 2017 skabte kvinder primært virksomheder inden for serviceerhvervene:

23 procent af de kvindelige iværksættere startede inden for videnservice.

12 procent startede inden for handelsbrancen

11 procent startede i sundhed og socialvæsenbranchen Kilde: Danmarks statistik.

Begge mænd mener, at 'der går et stort potentiale tabt', når kvinderne ikke tør melde sig på banen.

Der kan være vinkler, som kvinder kan have andre tanker på end mænd. Det gælder især i det bløde univers som sundhedspleje og ældrepleje, mener Martin Thorborg.

Ifølge Martin Váczy Kragh, så skal man begynde at italesætte iværksætteri, så kvinder kan se sig selv i det.

»Mange tror, at en iværksætter er en mand på 35, der har siddet i en kælder i tre år. Hvis der ikke er nok rollemodeller, så fastholder man den stereotyp,« siger han.

Martin Thorborg bakker op og mener, at der skal fortælles andre historier end den om iværksætteren, som arbejder 80 timer om ugen i årevis. »Der er meget iværksætteri, som ikke er på den måde.«

»Jo flere historier der bliver fortalt om iværksættteri, jo bedre, for så kan flere personer se sig selv i det,« siger Martin Thorborg.