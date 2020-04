Han scorede et legendarisk mål mod Brasilien i VM-kvartfinalen i 1998 og har fejret store triumfer på grønsværen.

Nu mener den tidligere landsholdsstjerne Martin Jørgensen, at regeringen saver hans rejsebureau De Graa Busser midt over med en uren tackling.

Han er topfrustreret over den hjælpepakke, som regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup som fremskudt playmaker har strikket sammen til den hårdt trængte rejsebranche.

»Hvis vi ikke får mere hjælp end nu, overlever jeg ikke sæsonen ud,« siger Martin Jørgensen, der som ejer af og direktør for De Graa Busser er blevet hårdt ramt af coronakrisens masseaflysninger af rejser.

Martin Jørgensen er i dag medejer af og direktør for det jyske rejsebureau De Graa Busser.

Problemet med regeringens hjælpepakke til den danske rejsebranche er todelt, mener Martin Jørgensen:

Han og resten af rejsebranchen har i flere uger ønsket forbedringer af den lånepakke på 1,5 milliarder kroner, som blev vedtaget i marts. De har nemlig akut behov for kapital for at kunne betale kunderne penge retur for aflyste rejser.

»Vi har mange kunder, der skal have penge tilbage de næste par måneder, og der er ikke noget, der tyder på, at vi kommer til at sælge rejser foreløbig. Hvis hjælpepakken ikke bliver forbedret og forlænget, må jeg hejse det hvide flag her i løbet af sommeren,« siger Martin Jørgensen.

I den oprindelige lånepakke fra marts kunne rejsebureauerne få et lån svarende til den fulde pris, som kunden skulle have retur.

Men tirsdag i denne uge har regeringen – selv om branchen er i knæ – forringet vilkårene, så rejsebureauerne nu kun kan få dækket de faktiske omkostninger forbundet med de aktuelle rejser.

Problemet for rejsebureauerne er bare, at de allerede har sendt en stor del af kundernes forudbetalte penge videre til deres leverandører, som også er i økonomiske problemer og derfor holder på penge.

Samtidig – og det er det mest groteske, mener Martin Jørgensen – hæfter de danske rejsebureauer kollektivt for statslånet på 1,5 milliarder kroner, som administreres gennem Rejsegarantifonden.

Størrelsen på afdragene fastsættes efter det enkelte bureaus omsætning – ikke efter hvor meget det enkelte bureau rent faktisk har lånt. Og går et bureau konkurs, hænger de overlevende på regningen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S).

»Hvis man låner penge til et hus, hæfter hele villavejen jo heller ikke solidarisk for huslånet. Men det skal vi. Hvis der er en på vejen, der ikke kan betale afdrag, så skal vi andre betale mere. Det, synes jeg ikke, er fairplay,« siger Martin Jørgensen.

René Andersen, direktør i rejsekonsulentvirksomheden TravelBiz, vurderer, at forringelsen af hjælpepakken kan give dødsstødet til halvdelen af Danmarks rejsebureauer:

»Det svarer til at slukke for ilten i respiratoren. Forringelserne vil suge den sidste likviditet ud af de danske rejsebureauer.«

Også Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, DRF, opfordrer på det kraftigste regeringen til at forbedre hjælpepakken.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) åbner i et svar til B.T. for, at det kan blive nødvendigt at justere på hjælpepakken:

»Der vil være fordele og ulemper ved både en kollektiv og en individuel tilbagebetalingsmodel, og parterne bag aftalen har forsøgt at ramme den rette balance med den nuværende aftale. Men den bekymring, som vi hører fra branchen, er selvfølgelig med i vores vurdering af ordningen, de tanker, vi gør os om en eventuel forlængelse og behovet for måske at justere ordningen.«