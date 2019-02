Allan Søgaard Larsen har forladt en stribe poster, efter at hans tid i Falck er kommet i søgelyset.

Allan Søgaard Larsen, der tidligere har været direktør i Falck, forlader bestyrelsen for virksomheden Conferize.

Han har fået kritik for sin tid som chef for Falck, der er anklaget for at have brugt ufine metoder mod konkurrenten Bios.

Tidligere i denne uge forlod han også bestyrelsen i medicoselskabet Ambu og Løkkefonden.

Conferize, der er ved at udvikle en digital platform til konferencedeltagere, oplyser, at Allan Søgaard Larsen stopper af personlige årsager.

Konkurrencerådet afgjorde for nylig, at Falck misbrugte sin dominerende position på markedet for ambulancetjenester til at presse konkurrenten Bios ud i 2015 og 2016. Sagen vil blive meldt til Bagmandspolitiet.

Allan Søgaard Larsen var koncernchef for Falck i perioden 2004 til 2016.

/ritzau/