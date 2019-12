Årene inden finanskrisen var gyldne for danske Ole Vagner. Salget af hans virksomhed gjorde ham til milliardær.

Siden gik det helt galt. Nu bor den tidligere rigmand i Cambodia.

Det skriver flere lokale medier i forbindelse med Ole Vagners 70-års fødselsdag 20. december.

Ole Vagner indledte en karriere i finansverdenen i 1980'erne, hvor han blandt andet var forbi Himmerlandsbanken og Alm. Brand Bank.

I 1989 stiftede han InvestorPartner, som senere blev til selskabet Keops.

Hans fokus var på erhvervsejendomme. Og det var en god forretning.

Da Keops i 1998 kom på Børsen, steg aktierne i virksomheden voldsomt. Og løbende begyndte Ole Vagner at sælge ud af sin andel af livsværket.

Kort inden finanskrisen brød ud, solgte han den sidste bid til investorer fra Island.

Det scorede han 1,3 milliarder kroner på. Da finanskrisen så kom, faldt værdien af Keops drastisk. Hvilket var lig med en stor økonomisk bet for de nye ejere.

Efter Ole Vagner havde solgt sine sidste andele af Keops, blev han af Berlingske vurderet til at have en personlig formue på 2,6 milliarder kroner.

Men de gode tider skulle ikke blive ved.

En række fejlslagne investeringer betød, at han måtte forsøge at omstrukturere sin gæld.

Og derfor blev Ole Vagner i 2016 anklaget for at have begået en gældsfinte, da han forsøgte at lave en rekonstruktion af en gæld på godt en halv milliard.

I den forbindelse blev Ole Vagner erklæret konkurs i 2017, selvom hans gode ven Radiometer-milliardæren Johan Schrøder stod på mål for rekonstruktionen.

Allerede inden det var Ole Vagner dog flyttet ud af Danmark.

I 2013 oprettede han et lottofirma ved navn Lucky Star Dragon i det østasiatiske land Cambodia, hvor han stadig bor.

På trods af, at Ole Vagner har mistet flere penge, end de fleste kommer til at se i deres liv, så var han på trods i godt humør, da mediet Finans fangede ham på en telefon fra Cambodia tilbage i 2017.

»Der er ingen, der skal tage humøret fra mig. Jeg har en guitar med herud, som jeg spiller lidt på engang imellem. Selvom det at synge og spille ikke er en del af kulturen her.«

Senest ser det ud til, at Ole Vagner igen har kastet sig over sin investeringskærlighed fra tidligere år.

På sin Facebook-profil beskrev han tidligere i år, at han nu arbejder i et selskab ved navn Khmer Land Investment.