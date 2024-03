Kristoffer Eriksen laver "Banderelateret" på Podimo. Fremover skal han være vært, redaktør og udvikle indhold.

Journalist Kristoffer Eriksen er blevet ansat hos Podimo som kombineret vært, indholdsudvikler og redaktør.

Det skriver Podimo i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Eriksen er allerede en del af Podimo, hvor han siden efteråret 2023 har været med til at lave podcasten "Banderelateret".

Fremover skal han også være vært på programmet "Verdens klogeste land", som han over for Politiken kalder "aktuel satire".

Han skal lave programmet sammen med sin gamle makker Jesper Juhl. De to stod bag satireprogrammet "Absurdistan" på DR fra 2013.

Kristoffer Eriksen siger i et interview med Politiken, at Podimo rummer "et ret stort potentiale på dokumentarområdet, hvor jeg har en del erfaring".

- En af mine første arbejdsopgaver bliver sammen med Podimos internationale team at lave en global dokumentarstrategi, hvor Podimo kan udkomme med noget fedt journalistisk indhold på en økonomisk mere bæredygtig måde, siger han til mediet.

Han mener, at satsningen kommer til at udvide Podimos målgruppe. Det siger han med henvisning til sin podcast "Banderelateret", som anlægger en journalistisk tilgang til bandemiljøet.

- Man står et sted i Podimos livscyklus nu, hvor man har behov for at tilbyde flere journalistiske formater for at udvide målgruppen og for at blive noget for nogle flere mennesker, siger han til Politiken.

I sin tid på DR var Kristoffer Eriksen blandt andet vært på tv-programmet "Detektor".

I 2018 blev han nyhedschef for daværende Radio24syv. Derfra blev han chefredaktør på Ekstra Bladet, indtil han skiftede til stillingen som chefredaktør på netmediet Frihedsbrevet.

Her stoppede han i sommeren 2023, fordi han med egne ord skulle videre.

- Jeg har på det seneste gået og glædet mig lidt for meget til at komme på sommerferie, og det går ikke, når man har min stilling, lød det på det sociale medie X i juli.

Kristoffer Eriksen siger til Politiken, at hans kontrakt med Podimo indtil videre løber året ud.

