Tidligere koncernchef i Atea Claus Hougesen er blevet stævnet for sit tilhørsforhold til det konkursramte it-selskab Informationsteknik.

Stævningen kommer, fordi kurator fra advokatfirmaet DLA Piper Per Astrup Madsen mener, at den tidligere koncernchef har lånt penge fra sit nuværende selskab MACM ApS til sit tidligere selskab Informationsteknik mod sikkerhed gennem et tinglyst fordringspant.

Efterfølgende har MACM ApS trukket lånet ud kort tid før, Informationsteknik gik konkurs.

Det sker selvom Claus Hougesen officielt ikke var involveret i Informationstekniks ledelse og ejerskab.

Det er i strid med loven, ifølge kuratoren.

Claus Hougesens virksomhed, MACM ApS, kan dermed ikke opnå førsteret i forhold til at få udbetalt penge fra Informationstekniks konkursbo, men i stedet må virksomheden vente på lige fod med de øvrige, simple kreditorer, skriver ITWatch.

MACM Aps’ trick med at låne penge ud til Informationsteknik gav ifølge kurator Per Astrup Madsen, MACM ApS og personkredsen bag selskabet mulighed for at en score en gevinst, hvis det gik godt for Informationsteknik.

Samtidigt kunne de også sikre sig mod et tab på lånet ved at tinglyse et virksomhedspant på fem millioner danske kroner i virksomheden.

Claus Hougesen er direktør hos MACM ApS. Han er tidligere koncernchef hos Atea, og har også tidligere været en del af Informationsteknik. Foto: Nikolai Linares Vis mere Claus Hougesen er direktør hos MACM ApS. Han er tidligere koncernchef hos Atea, og har også tidligere været en del af Informationsteknik. Foto: Nikolai Linares

Kurators redegørelse viser, at der i Informationstekniks konkursbo er inddrevet 4,2 millioner kroner til at betale kreditorerne.

Kigger man i MACMs regnskab, kan man se, at der i regnskabsåret 2018 blev hevet et tilsvarende beløb ud til ejerne i udbytte af en samlet egenkapital på 5,5 millioner kroner.

Det er de penge, som kurator Per Astrup Madsen mener, der stammer fra Informationsteknik.

»De fem millioner kroner skal tilbage i kassen og fordeles ligeligt blandt alle kreditorer. Det er ikke rimeligt, at dem, der har glæden af at få overskuddet, hvis det går godt i virksomheden, også har fuld sikkerhed for de penge, de har udlånt i virksomheden, hvis det går galt,« fortæller kurator Per Astrup Madsen og fortsætter:

»Ved denne konstruktion har man sikret, at hele risikoen for, om det går godt eller dårligt, ligger hos de almindelige kreditorer,« udtaler han til mediet.

Forskellige andre kreditorer har samlet set anmeldt et krav på omkring 28 millioner i Informationsteknik.

Blandt kreditorerne er Gældsstyrelsen, som mangler at få udbetalt 3,7 millioner kroner.

Direktør hos MACM ApS, Claus Hougesen, siger til mediet, at han ikke er klar over, om der ligger en stævning mod hans selskab.

Samtidigt siger han dog, at han har hørt noget om, at kuratoren skulle arbejde på noget.

Claus Hougesen har tidligere været en del af den såkaldte ‘Atea-sag’, der er blevet kaldt Danmarkshistoriens største bestikkelsessag.

Sagen omhandlede underslæb og bestikkelse for 1,2 millioner kroner.

Det kostede 12. juli i år Claus Hougesen seks måneders betinget fængsel mod, at han udførte 120 timers samfundstjeneste.