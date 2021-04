Foråret og påsken plejer at være højsæson for sommerhuskøb på boligmarkedet landet over.

Dog er priserne på ferieboligmarkedet efter et år med rigtig meget fart på steget voldsomt, selv inden sæsonen for alvor er kommet i gang. For nogle budgetter giver det muligvis anledning til at tage et kig i bunden af mæglerlisterne - hvor der trods de stigende priser - fortsat er sommerhuse for helt ned under 200.000 kroner at finde.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Der skal nemlig ikke meget mere end mellem 3.000 og 9.000 kroner til for at købe en kvadratmeter i de billigeste ferieboliger på markedet i øjeblikket: Det er under halvt så meget som landsgennemsnittet for de udbudte sommerhuse, der for øjeblikket ligger på knap 21.000 kroner pr. kvadratmeter.

Her er landets billigeste sommerhuse

Foto: Danbolig Haderslev Vis mere Foto: Danbolig Haderslev

Kelstrup Strand - 149.000 kroner

Landets billigeste sommerhus på markedet lige nu ligger ved Kelstrup Strand i det sydlige Jylland ikke mange meter fra vandet.

Det 49 kvadratmeter store røde træsommerhus fra 1925 ligger på en lejet grund, og du skal lige over 3.000 kroner for hver kvadratmeter af ferieboligen.

Se sommerhuset her

Udbyhøj - 175.000 kroner

Ved Udbyhøj lystbådehavn og udmundingen af Randers Fjord ligger endnu et sommerhus, der er til salg for under 200.000 kroner.

Også her ligger det 36 kvadratmeter store sommerhus på en lejet grund i første række til vandet - og du skal give knap 4.900 kroner for hver kvadratmeter, hvis ferieboligen skal blive din.

Se sommerhuset her

Foto: EDC Kjellerup Vis mere Foto: EDC Kjellerup

Nørre Knudstrup - 199.000 kroner

Sommerhuset i Nørre Knudstrup midt mellem Viborg, Silkeborg og Herning trænger til lidt af en kærlig hånd. Du kan enten renovere de 21 kvadratmeter eller rive ned og bygge nyt.

For at overtage ferieboligen - og den knap 2.800 kvadratmeter store grund - skal du lægge lige under 9.500 kroner for hver kvadratmeter.

Se sommerhuset her.